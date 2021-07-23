5 أسباب وراء غرق 3 مصطافين في شواطئ الإسكندرية خلال ثالث أيام الأضحى

مع ثالث أيام عيد الأضحى شهدت شواطئ عروس البحر الأبيض المتوسط، 3 حوادث غرق خلال 24 ساعة، الأمر الذي أنذر بخطورة بالغة، بالإضافة إلى أنه يعكس ارتفاع معدلات الغرق في الإسكندرية في مصيف 2021، ناهيك عن سلب بهجة العيد وطغيان الحزن على أسر الضحايا.

«الوطن»، تواصلت مع الكابتن إيهاب المالحي قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، الذي يعمل على إنقاذ الغرقى أو انتشال جثثهم من خلال تطوعهم لمساعدة منقذي شواطئ الإسكندرية وقوات الإنقاذ النهري.

المالحي: المصطافون غير ملتزمين بمواعيد النزول أثناء عمل رجال الإنقاذ

ويقول إيهاب المالحي، إن حالات الغرق الأخيرة للثلاثة شباب، ترجع لعدم سماع تعليمات مسؤولي الشواطئ بضرورة نزول المياه في مواعيد عمل رجال الإنقاذ من السابعة صباحاً حتى السابعة مساء.

ارتفاع موج البحر أحد أسباب حالات الغرق في الإسكندرية

واضاف المالحي لـ «الوطن»، أن البحر عالي خلال الأيام الأخيرة، لافتاً إلى أن هذا الأمر هو خاص بالمنقذين الذين من المفترض أن يمنعوا المواطنين من النزول إلى المياه أو التنبيه عليهم بالاستجمام على الشاطئ فقط.

الموج العالي في العجمي.. سبب غرق شابين في عيد الأضحى

وأشار قائد فريق غواصين الخير بالإسكندرية، أن الغريقين الواقعين في شواطئ العجمي بالتحديد في شاطئي الزهور والهانوفيل نتيجة أن البحر عال في العجمي.

وأكد أن الخطأ مشترك بين المصطافين الذين لم يستمعوا إلى تعليمات إدارة الشواطئ في مواعيد نزول المياه، بالإضافة إلى ضرورة منع المنقذين لجميع رواد الشواطئ من النزول خلال علو البحر.

الأعداد الكبيرة تعيق عملية المتابعة

ويعود السبب الرابع، بحسب كبير الغواصين، لنتيجة الأعداد الكبيرة التي طغت على شواطئ الإسكندرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث شهدت الشواطئ نسبة إشغال 100% بل وحاول عدد كبير آخر الدخول إلا أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حاولت منع ذلك، لذا فمن المرجح أن الأعداد الكبيرة تعيق عملية المتابعة.

رغبة التجربة

كما يبرز السبب الخامس في رغبة التجربة وتحدي المياه، وهو الأمر الذي يؤدي إلى أن سقوط العديد من الغرقى في الإسكندرية.