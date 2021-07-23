الرئيس الأب يطمئن على الأحوال المعيشية لأسرة مصرية: «الإيد الشقيانة فيها البركة» (فيديو)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي أثناء لقائه بأسرة مصرية، واطمأن من خلال لقائه بهم على أحوالهم المعيشية، موجها رسالة لهم عن أهمية العمل، «الإيدين الشقيانة دي إيدين فيها البركة».

ونال الأطفال اهتمام الرئيس السيسي في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وسألهم عن أسمائهم، «أنت اسمك إيه؟ جنات اسم جميل، وأنت اسمك رحمة، ما شاء الله، وأنت يا جميل اسمك آدم، أهلا وسهلا أنتوا منين بقى».

ورد رب الأسرة الذي التقاه الرئيس وأهله، «ربنا يبارك لينا فيك يا ريس، أنا من القليوبية وأنا جاي اشتغل هنا، ربنا يبارك لينا في سعادتك، ويا رب عمر على عمرك ودايما مصر بخير بيك إن شاء الله».

واطمأن الرئيس خلال حديثه مع رب الأسرة على أحواله المعيشية قائلا: «طمني بتقبض كام بقى، ولا مبتقولش قدام العيال؟ ومرتبك بيكفي؟، أنت ساكن في إيجار؟».

ورد عليه الرجل وعلامات الرضا على وجهه: «أنا ساكن في تمليك والحمد لله مستورة، وجنة في 3 ابتدائي ورحمة في أولى ابتدائي»، ليداعب بعدها الرئيس الأطفال: «بتذاكري كويس يا جنة، ما شاء الله، وأنت يا آدم عايز تطلع إيه في الجيش؟ ده أنا يسعدني ويشرفني، الإيدين الشقيانة دي إيدين فيها البركة».