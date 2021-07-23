التحريات: سائق أوبر وصديقته أغلقا باب الجراج من الداخل.. والقتل مستبعد

حادث وفاة سائق أوبر وصديقته داخل السيارة بالهرم، لا يزال قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية والقضائية لحسم أسباب الوفاة، تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، استبعدت وجود شبهة جنائية في وفاة سائق أوبر وصديقته، ورجحت أن الوفاة سببها الاختناق، خاصة أن التحريات توصلت إلى أن سيارته متوقفة في محل مستأجر بمعرفته يستخدمها كجراج وكان الباب مغلقًا من الداخل، وبكسره عثر على جثة الشاب البالغ من العمر 27 عاما بالمقعد الخلفي نائما، وبصحبته فتاة 21 عاما تربطه بها علاقة عاطفية.

الباب مغلق من الداخل

وأفادت التحريات أن قسم شرطة الهرم تلقى بلاغًا في يوم 17 يوليو الجاري، يفيد باختفاء شاب عمره 27 عاما، بسيارته الملاكي التي يعمل عليها في شركة أوبر، وأن مقدمة البلاغ والدته البالغة من العمر 56 عاما، ولم تتهم أي شخص بالتسبب في اختفائه أو خطفه.

وبالبحث تبين أنه كان يركن سيارته داخل جراج، وبكسر الباب لأنه كان مغلقًا من الداخل، عثر على جثمانه وجثمان صديقته، وتبين أنه تقدم لخطبتها، لكن أسرتها رفضت زواجه منها، وتبين من التحريات أن أسرتها سبق وأن حررت بلاغًا بغيابها عن المنزل، وأوضحت المعاينة أن جثماني الشاب والفتاة كانا في حالة تعفن، ولا توجد بهما أي إصابات، و بحوزتهما جميع متعلقاتهما الشخصية من هواتف وحافظات نقود.

تقرير الطب الشرعي

وقالت مصادر أمنية، إن أسباب الوفاة سيحسمها تقرير الطب الشرعي، فهو التقرير الفني الذي يوضح سبب الوفاة من خلال التحاليل والفحوصات الطبية، وأن جهات التحقيق تنتظر نتائج تقرير الصفة التشريحية حتى يتسنى لها استكمال الإجراءات القانونية.