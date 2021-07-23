التموين توجه مديرياتها وقطاعاتها الرقابية بمتابعة محطات الوقود

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين والقطاعات الرقابية في الوزارة، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، بتسيير حملات على محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود بها بكل أنواعه، وإجراء عمليات الجرد الفعلي، كما شدد على مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بالتأكد من موازين محطات الوقود بعد قرار تحريك الأسعار اليوم، من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

من جانبهم، قال مديرو المديريات، إنّهم منذ الصباح الباكر يتابعون على الأرض موقف توافر الوقود وانتظام عمل محطات الوقود، فضلا عن تسيير عدد كبير من الحملات على محطات الوقود، لإجراء الجرد اللازم للبنزين بكل أنواعه بالمحطات، لمنع أي مخالفات قد تحدث بعد قرار تحريك الأسعار، موضحا أنّ الوقود بكل أنواعه متوفر بكميات كبيرة.

وأكد أحمد مهدي، مستشار الوزير لشؤون الرقابة والتوزيع، استمرار عمل غرف العمليات المركزية خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة توافر السلع وانتظام عمل الأسواق، وتكليف مديريات التموين بمتابعة تنفيذ قرار تحريك أسعار الوقود من جانب لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.

بدوره، قال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون وزير التموين، إنّ قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة وغرفة عمليات الوزارة وغرف عمليات المديريات، تتابع على مدار الساعة تنفيذ توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتسيير حملات من المديريات على محطات الوقود، حيث تتابع الوزارة توافر الوقود بالتعاون مع الجهات المعنية.