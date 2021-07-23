منة عرفة تتصدر «التريند» برسائل غزل: يا من بك مر الحياة يطيب

تصدّرت الفنانة الشابة منة عرفة، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد توجيهها كلمات مفعمة بالغزل والحب تجاه زوجها محمود المهدي، حيث نشرت صورا جمعهتما سويًا عبر حسابها على إنستجرام، ولقيت تفاعلا كبيرا من رواد السوشيال ميديا.

منة عرفة تتصدر محركات البحث بسبب رسائل غزل مع زوجها

وفي الساعات الماضية، نشرت منة عرفة صورة تجمعها بزوجها محمود المهدي عبر حسابها على إنستجرام، معلقة عليها: «وإني أراك بعينِ قلبي جنةُ يا من بك مر الحياةِ يطيبُ»، ورد عليها زوجها بكلمات غزل، قائلا: «وأنا شايفك عوض ربنا بعد صبر».

واعتادت منة عرفة، نشر فيديوهات كوميدية من تطبيق تيك توك، عبر حسابها على إنستجرام، تجمعها وزوجها محمود المهدي، ما يلقى تفاعلا كبيرا من جانب رواد السوشيال ميديا.

لم تعلن منة عرفة موعد حفل زفافها المرتقب

وكانت الفنانة منة عرفة تصدرت التريند منذ نهاية يونيو الماضي، بالتزامن مع إعلان عقد قرانها على الفنان محمود المهدي في حفل عائلي اقتصر على أسرتيهما فقط، دون تحديد موعد نهائي لحفل الزفاف.

وتداول رواد السوشيال ميدايا معلومات عن محمود المهدي زوج منة عرفة، حيث سبق له الزواج مرتين قبل ذلك وأنجب 3 فتيات، وهو ما ردت عليه «منة» بتأكيدها أنّها تعرف كل شئ يخص زوجها وحياته السابقة بكل تفاصيلها، واختارته عن اقتناع تام.

ويجمع فيلم «666» المرتقب عرضه في السينما قريبًا بين الزوجين منة عرفة ومحمود المهدي، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق والإثارة، ويضم عدد من النجوم أبرزهم وفاء عامر، سامي مغاوري، تأليف أحمد عاشور، إخراج وائل عبدالقادر.