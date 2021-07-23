طبيب أسنان يقتل زوجته بالدقهلية.. 11 طعنة تنهي حياة «ياسمين»

«طبيب أسنان يقتل زوجته ويفر هاربًا».. هذه هي القضية التي تسيطر على متابعات أهالي محافظة الدقهلية خلال الساعات الماضية لمعرفة تفاصيلها، وسط دموع أقارب وأصدقاء وكل من عرف الدكتورة ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة الأسنان.

وأكد أهل المجني عليها وجود 11 طعنة سكين في جسدها، بعدما عثروا عليها داخل شقتها في مدينة المنصورة غارقة في دمائها، وعند نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي لفظت أنفاسها الأخيرة هناك، فيما تكثف مباحث الدقهلية من جهودها للقبض علي الزوج الهارب.

طبيب اسنان يقتل زوجته في الدقهلية

وقال إبراهيم سمير، ابن عم القتيلة، إنها تركت 3 أطفال عمر اثنان منهما عامين، وأحدهما له ظروف خاصة، إضافة إلى طفلة عمرها 5 شهور، مشيرًا إلى أن زوجها طعنها الساعة الرابعة فجر ثالث أيام عيد الأضحى في شقتهما بمدينة المنصورة، وعندما سمعت أمه الصراخ صعدت إلي الشقة فوجدت الدكتورة ياسمين على الأرض غارقة في دمائها، وقبل أن تنقلها إلى المستشفى مسحت الدماء لتبعد الاتهام عن ابنها.

وأضاف ابن عم المجني عليها، في فيديو بثه على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تعليقًا على قضية «طبيب أسنان يقتل زوجته»، إن المتهم قتل زوجته بـ11 طعنة، حيث كان يبيت النية لقتلها بكل هذا العدد من الطعنات، متسائلًا: «ما هو الذنب الذي اقترفته ليعمل فيها ما فعل؟».

ابنة عم الزوجة: زوجها طبيب أسنان وطعنها 11 طعنة

وعن قضية «طبيب اسنان يقتل زوجته»، كتبت ريحان سليمان، «ابنة عمي الغالية والطيبة والبشوشة والحنان كله، واختي الصغيرة ياسمين حسن، 26 سنة، عندها طفلة عمرها 5 شهور وتوأم عندهم سنتين، واحد فيهم تعبان وطيب اوي، حسبنا الله ونعم الوكيل في جوزها السفاح طعنها 11 طعنه وهربان، والطب الشرعي بيقول إن أول طعنة كانت في ضهرها يعني أخدها غدر».

وأضافت، علي صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، «ربنا يرحمك يا بنت عمي ياسمين حسن يوسف، كل اللي عرفك حبك، وشهدوا فيكي شهادة حق، شهادة زميلاتك وصحباتك وكل قرايبنا، وكلنا يا ياسمين، فقد عاشت في بيت عيلة وعمرها ما جابت سيرة إن عندها مشاكل، بنت ناس وأصول، دائما كانت بتضحك وتقول الحمد لله، كانت بتحب الإنسان دا كزوج ليها، ومعملتش فيه حاجة وعمي الله يرحمه سانده في الجوازه كتير لأنه كان في مقتبل حياته وتوفي وسابها أمانة في إيده».

وأشارت إلى «السفاح لما حاولت تستغيث بحد مننا، أو من اخواتها كسر موبايلاتها، وانفرد بيها في شقتهم في المنصورة اللي في عمارة أهله، ومامته طلعت بعدها تمسح الدم وهربت ابنها، وبعدين وديتها المستشفى وبتقول لقيتها كدا».

وأكدت أنها علمت أن «الزوج سبق وأن ضرب ياسمين وأصابها بـ4 غرز في شفافيها، وكانت لا تقول لأنها كانت بنت ناس وعايشة».

مباحث الدقهلية تكثف البحث عن طبيب اسنان قتل زوجته

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من مستشفى المنصورة الدولي، بوصول ياسمين حسن يوسف، 26 سنة، طبيبة أسنان، جثة هامدة، نتيجة إصابتها بطعنات متعددة.

وتحرر محضر بالواقعة، رقم 4796 لسنة 2021 قسم شرطة ثان المنصورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة أمرت بتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، وأمرت عقب ذلك بدفن الجثمان.

وتكثف مباحث الدقهلية من جهودها لإلقاء القبض علي طبيب الأسنان المتهم بقتل زوجته.