المنيا ترصد وتزيل 52 حالة بناء مخالف في إجازة عيد الأضحي

شنت الوحدات المحلية في محافظة المنيا، حملات متزامنة، لمواجهة البناء المخالف، وإزالة كافة التعديات خلال أجازة عيد الأضحى.

وأعلنت محافظة المنيا، رصد وإزالة 25 حالة بناء مخالف بمركز سمالوط، و27 حالة بمركز بني مزار، مع استمرار عمل وحدة المتغيرات المكانية بنطاق كل مركز لرصد المخالفات وتطبيق أحكام القانون.

وفي مركز سمالوط، كلف اللواء وليد المعداوى رئيس المدينة نوابه ورؤساء القرى والأحياء بالمتابعة المستمرة والجولات الميدانية، حيث أجري عماد محمود نائب رئيس المركز يرافقه مدير إدارة الاشغالات جولة تفقدية بقري البيهو، إطسا، والشعراوية، حيث تم مراجعة بعض الرخص الخاصة بالمبانى وإشغالات الطريق ومتابعة أعمال النظافة.

كما أجري نائب رئيس المركز، جولة تفقدية بمجلس قروى منقطين، وتم إزالة حالة مبانى عبارة عن تعدى على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن العمل مستمر والجوالات الميدانية خلال فترة العيد.

وكلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، بمتابعة ورصد حالات التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقاد نائب محافظ المنيا، حملة لإزالة حالة تعد بالبناء المخالف بدون ترخيص بحى جنوب المدينة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتنفيذ الإزالة للمخالفة بعد أن تم رصدها عن طريق منظومة المتغيرات المكانية.

وناشدت محافظة المنيا، المواطنين بعدم التعدى بالبناء المخالف بدون ترخيص وعلى الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ويجري تنفيذ الازالة الفورية للمخالفة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.