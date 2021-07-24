الصحة: حوافز مالية تصل لـ250 جنيها لمتبرعي بلازما الدم.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق المشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وكشفت الوزارة على تقديم حوافز مالية وخصومات متنوعة للمتبرعين ببلازما الدم، حيث تصل الحوافز المالية من 200 لـ250 جنيها، وغيرها من الهدايا، لحث المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في المشروع القومي للتبرع ببلازما الدم.

فوائد التبرع بالدم

وأوضحت الوزارة أن التبرع بالدم له فوائد عديدة، بينها تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسؤولة عن تجديد بروتينات البلازما، وقالت الوزارة أنه للحصول على هذه الحوافز المالية والخصومات والهدايت هناك شروط للتبرع باالبلازما، تزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» فى نقاط شروط التبرع.

- أن يتراوح سن المتبرع بين 18 و60 عاما

- أن يخلو المتبرع من أي مرض مزمن.

- ألا يتناول المتبرع أي أدوية تمنع تبرعه بالدم للغير.

- ألا يقل وزن المتبرع عن 50 كيلوجراماً.

- أن تكون نسبة الهيموجلوبين من 12 لـ18جم بالنسبة للإناث، ومن 13 لـ18جم بالنسبة للذكور.

- أن يكون النبض بين 60 - 100 في الدقيقة.

أسماء ومواقع مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية

وحددت وزارة الصحة والسكان أسماء ومواقع مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية وهى:

- مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة، بمحافظة الجيزة.

- المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام.

- المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية بمحافظة القاهرة.

- المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

- المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا.

- المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية.

وقالت الوزارة انه من خلال التبرع ببلازما الدم يتم إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على صحته، كما أكدت أن المتبرع لا يتحمل أية أعباء مادية حيث يتم تعويضه عن الفترة التي يستغرقها للتبرع، بالإضافة إلى تكاليف الانتقال للمركز.