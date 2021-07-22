كورونا في مصر.. «الصحة» تعلن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن آخر أخبار كورونا في مصر، وقالت الوزارة إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر يشهد انخفاضا ملحوظًا في أعداد مصابي الفيروس، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس 49 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها الوزارة حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليصبح إجمالى عدد مصابي الفيروس حتى الآن 283862 من ضمنهم 225869 حالة تم شفاؤها.

كورونا في مصر

وأكدت التقارير الرسمية أن أخبار كورونا في مصر تتضمن تراجع عدد الوفيات الخاصة بالفيروس، حيث تم تسجيل أمس 8 حالات جديدة ليصبح عدد حالات الوفاة 16465 حالة وفاة لتحتل مصر بذلك المركز التاسع في نسبة الوفيات من إجمالي عدد المصابين.

وفيما يتعلق بمعدل نسب الشفاء من فيروس كورونا، أشارت التقارير إلى ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس على مستوى محافظات الجمهورية لتصل إلى 79.3% بالمقارنة مع كل الدول والمناطق على مستوى العالم التي ظهرت بها حالات إصابة حتى الآن، ووفقا للتقرير تحتل مصر المركز 178 في نسب التعافي من فيروس كورونا.

وفي سياق متصل ناشدت الوزارة، المواطنين بضرورة حجز لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، وطمأنت الوزارة، المواطنين بشأن الحاصلين على لقاح كورونا، مشيرة إلى أنه لم يرد أى شكوى حتى الآن من ظهور أي أعراض غريبة على متلقي اللقاح، وفيما يتعلق بالأعراض الجانبية تتضمن ارتفاع فى درجة الحرارة أو إحمرار موضع التطعيم أو حكة بسيطة.

وأكدت الوزارة أنها ترفع درجة الاستعداد القصوي بجميع مستتشفيات وزارة الصحة والسكان لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وغيره من الأمراض المعدية، موضحة أنها خصصت مجموعة من القنوات الاتصالية لتلقي كافة استفسارات المواطنين بشأن لقاح كورونا أو غيره فيما يتعلق بمستجدات الفيروس.