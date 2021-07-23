كندة علوش تعزي سلافة معمار في وفاة والدتها: «العمر إلك»

نعت الفنانة كندة علوش، وفاة والدة الفنانة سلافة معمار، وذلك عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، حيث كتبت «حبيبتي سلافة العمر الك الله يرحم والدتك ويصبرك ويصبر اخواتك على فراقها.. ويجعل مثواها الجنة ادعوا لها بالمغفرة والرحمة».

يذكر أنه كانت قد أعلنت الفنانة السورية شكران مرتجى وفاة والدة الفنانة سلافة معمار عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام، حيث قالت «والدة الصديقة والنجمة الغالية سلافة معمار في ذمة الله إنا لله وإنا اليه راجعون، تعازي الحارة لسلافة ولأفراد العائلة الله يصبرك يا حبيبتي».

كما كشفت شكران بأن العزاء سيقتصر على الهاتف، حيث قالت «التعازي ستقتصر على مواقع التواصل الاجتماعي والهاتف، الفاتحة والدعاء فضلا وليس أمرا».

وجرى تشييع جنازة والدة الفنانة السورية سلافة معمار بعد ظهر اليوم، من مستشفى الرازي بالعاصمة السورية دمشق.

مسلسل ضي القمر

يذكر أن آخر الأعمال التي قدمتها الفنانة كندة علوش هو مسلسل إلا أنا، والذي قدمت إحدى حكاياته بعنوان ضي القمر، وشاركت في بطولتها بجانب محمد علاء جمايكا ومحمد شاهين وأحمد عبد الله محمود وزينب غريب وياسمين وافي، وعدد آخر من الفنانين.

وكانت حكاية ضي القمر تتناول موضوع التلقيح الصناعي، وهي المرة الأولى التي يتعرض فيها عمل درامي لموضوع مثل هذا، وحققت الحكاية نجاحا كبيرا بعد عرضه مباشرة.

حكايات مسلسل إلا أنا

وتعد حكاية ضي القمر واحدة من الحكايات التي تم تقديمها في مسلسل إلا أنا، والتي كان من بينها بنات موسى بطولة وفاء عامر، وربع قيراط بطولة ريهام عبد الغفور، وأمل حياتي بطولة حنان مطاوع.