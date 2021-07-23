2 مليون جنيه إيرادات فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» ليلة الخميس

تجاوزت إيرادات فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين 2 مليون جنيه، حيث حقق في شباك التذاكر بدور العرض السينمائي ليلة أمس الخميس 2 مليون و391 ألفا و911 جنيها، ليأتي في المركز الثاني بعد فيلم العارف الذي حققت إيراداته ما يزيد عن 5 ملايين جنيه.

إيرادات فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين تأتي في المركز الثاني بعد «العارف»

فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز، ودينا الشربيني، وماجد الكدواني، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

وخلال أحداث فيلم «البعض لايذهب للمأذون مرتين»، يجسد الفنان كريم عبدالعزيز شخصية إعلامي يقوم بعمل تحقيقات تليفزيونية من خلال التنكر في أكثر من شخصية، وهو متزوج من الفنانة دينا الشربيني، وتحدث خلافات تقوم على مفارقات كوميدية، فضلًا عن وقوع أزمة كبيرة بين المتزوجين يكون هو السبب فيها.

6 أفلام تعرض حاليا في السينما

وتضم الأفلام المعروضة في السينما حاليًا، «العارف» بطولة النجمين أحمد عز، وأحمد فهمي، بالاشتراك مع الفنان الكبير محمود حميدة، والفنانة اللبنانية كارمن بصيبص، ومصطفى خاطر، سيناريو وحوار محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب، فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وحلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

كما تتضمن قائمة الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائي فيلم «أحمد نوتردام» بطولة رامز جلال، وغادة عادل، وبيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، وفيلم «ماما حامل» بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد سلام، حمدي الميرغني، هدى الأتربي، نانسي صلاح، تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، وفيلم «ديدو» بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، أحمد فتحي، محمد ثروت، قصة كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح.