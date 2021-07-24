تعرف على الأوراق والمستندات اللازمة لطلب تقنين وضع اليد

تقوم لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، بدور هام في حصر كل أراضي الدولة التي يثبت الاستيلاء عليها بغير حق، واستردادها بكل الطرق القانونية، كما تقوم باسترداد أموال الدولة المستحقة في أی صورة كانت، وفقاً للقوانين المنظمة لكل جهة من جهات الولاية علي الأراضی، فضلاً عن إعداد التقارير اللازمة التی تتضمن السلبيات التي أدت إلی الاستيلاء علی هذه الأراضی، واقتراح الحلول للحيلولة دون تكرارها مستقبلاً، وإخطار جهات التحقيق بالجرائم التی تشكل عدواناً على المال العام وباقي جهات الدولة لتحصيل مستحقاتها، ومن بين تلك الجهات تقنين وضع اليد للأراضي في المناطق الصحراوية، فما هي الأوراق والمستندات اللازمة لتقنين وضع اليد.

1- أصل كشف إحداثيات معتمد من مهندس مساحة نقابى.

2- أصل خريطة مساحية محدد عليها موقع الأرض بالإحداثيات على أن تكون مختومة ومعتمدة من مهندس مساحة نقابى.

3- صور من كل المستندات الدالة على أى تعاملات تمت فى السابق مع أى جهة من جهات الولاية المشار اليها بعاليه.

4- صور أى عقود أبرمت فى السابق كعقود إيجار أو عقود وضع يد.

5- صورة بطاقة الرقم القومى لمقدم طلب التقنين والمستفيد من وضع التقنين.

6- إيداع مبلغ تحت حساب جدية طلب التقنين بواقع ألف جنيه مصرى لكل فدان، وذلك بالبنوك المصرية الآتية: بنك مصر فى حساب حق الشعب رقم (14000100821791) - البنك الأهلى المصرى فى حساب حق الشعب رقم (01201602775) - بنك القاهرة فى حساب حق الشعب رقم (01954030082179).

7- يرفق أصل إيصال الإيداع وعلى صاحب الطلب الاحتفاظ بصورة منه لضمان المستحق.

8- طلب تقنين وضع اليد والمرفوع على موقع اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة http://www.estrdad.gov.eg/Registrationofcomplaints.aspx9- يتم كتابة رقم تليفون متاح وذلك للتواصل مع صاحب طلب التقنين بشأن كل الأوراق المقدمة.

ما مصير المبالغ المدفوعة تحت الحساب والمودعة بحساب حق الشعب ؟

الحالة الأولى: فى حالة تقنين وضع اليد يعتبر المبلغ المدفوع ضمن القيمة المستحقة لتقنين وضع الأرض ويتم زيادتها إلى 25% من إجمالى المبلغ والباقى يتم سداده على أقساط محددة التواريخ.

الحالة الثانية: فى حالة عدم التقنين لأسباب إدارية يتم استرداد هذه المبالغ بناء على طلب المودع باستردادها خلال أسبوع عمل من بعد تقديم الطلب واعتماده.