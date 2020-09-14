محافظ دمياط تبحث آليات تقنين وضع اليد على أراضي "الإصلاح الزراعي"

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماعاً موسعًا، اليوم، ضم اللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، واللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام المساعد، وهيثم غندور، المستشار القانوني للمحافظة، وأعضاء اللجنة العليا للتثمين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ولجنة التسعير بديوان عام المحافظة، لبحث موقف تقنين وضع اليد على أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وناقش الاجتماع سبل معاينة وتثمين الأراضي وإتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بالتعاقد و تقنين أوضاعها من قبل متخصصين بهيئة الإصلاح الزراعي، بعد استيفاء الشروط الخاصة بتوفيق الأوضاع طبقاً لما أقره القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧.

وأكدت "المحافظ" أن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التى تُوليها المحافظة اهتمامًا بالغًا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وعدم التهاون فى إسترداد أملاك الدولة، منوهة إلى إتخاذ خطوات جادة لنهو كافة الإجراءات المُتعلقة بهذا الملف.