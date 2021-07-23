متحف ملوي ينظم فعاليات ترفيهية خلال عيد الأضحى

نظم متحف ملوي، عددًا من الفعاليات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث قدم ورش تعليم صناعة ماكيت وإعادة التدوير بخامات صديقة للبيئة، وصناعة مقلمة علي هيئة خروف العيد بأشكال جميلة باستخدام خامات مختلفة.

كما نظم المتحف ضمن فعاليات العيد حفل شواء وطهي للحوم علي الطرق القديمة تنافس فيها العديد من أولياء الأمور والأمهات.

وتضمنت الفعاليات جولات إرشادية داخل قاعات العرض، للتعرف علي أهم مقتنيات المتحف وسيناريو العرض المتحفي والتعريف بالحضارة المصرية القديمة.

وقال مسؤول بتنشيط السياحة، إن المتحف يحرص علي مشاركة أفراد المجتمع المناسبات والأعياد الهامة، ومنها عيد الأضحى، وهناك أكثر من جهة شاركت المتحف في نجاح تلك الفعاليات خلال عيد الأضحى وهي قسم الموهبين بالإدارة التعليمية، وتوجيه التربية الفنية بالإدارة التعليمية، وحضانة الرواد للغات فرع ملوي، وحضانة الصفا والمروة، فريق تياترو ملوي للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من الأسر والأطفال الموهوبين بمدينة ملوي.

يشار أن منطقة دير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط شمال محافظة المنيا، الشهير بدير «الكف»، استقبلت أمس وفدًا سياحيًا روماني، وقد رافق القس ثأوفيلس القمص متي، راعي كنيسة الدير، الوفد الذي يضم أباء بكنيسة رومانيا الذين التقطوا بعض الصور التذكارية، وذلك خلال زيارة منطقة تعد أحد أهم محطات مسار رحلة العائلة المقدسة.

وكان البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، وافق علي إدراج منطقة دير جبل الطير بمركز سمالوط ضمن مسار رحلة الحج الدينية العالمية بمصر، لتصبح كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير مزار سياحي ديني يقصده الملايين من جميع أنحاء العالم.