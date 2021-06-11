الداخلية توجه قوافل خدمية وإنسانية في بني سويف ضمن «حياة كريمة» 

واصلت وزارة الداخلية توجيه قوافل خدمية وإنسانية،استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظة بني سويف لتقديم أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية مواد غذائية متنوعة بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وكذلك تمّ استخراج مصدرات الأحوال المدنية وتجديد بطاقات الرقم القومي، وذلك بعد اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كل الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شارك في القافلة عدد من ضباط حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية، جاء ذلك في ضوء المبادرة الرئاسية حياة كريمة، واستمراراً لتفعيل مبادرة «كلنا واحد.. معك في قريتك».