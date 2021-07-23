إزالات فورية لتعديات على أراضي أملاك الدولة بقنا في رابع أيام العيد 

شنَّت الوحدات المحلية لمجالس المدن بالمحافظة، عددًا من حملات تنفيذ الإزالات الواقعة على أراضي أملاك الدولة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة حريصة على الحفاظ على أملاك الدولة واستغلالها في إقامة مشروعات خدمية مستقبلا تعود بالنفع على المواطنين، مؤكدا استمرار حملات الإزالة للقضاء على كافة أشكال التعديات سواء على أراضي أملاك الدولة أو أراضي زراعية بكافة قرى ومدن المحافظة، موجهًا المسئولين بالتعامل مع المعتدين بكل حزم طبقًا للقانون، وإزالة المخالفة على الفور، خاصة خلال أيام الأعياد والإجازات الرسمية.

ومن جانبه، أكد الدكتور قدري الشعيني، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، الإزالة الفورية لثلاث قطع أراضٍ أملاك دولة بعزبة البوصة التابعة لمجلس قروي القاره على مساحة 1349 مترًا، وهي عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض .

وأوضح حافظ محمود، القائم بأعمال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، الإزالة الفورية لحالة تعدٍ على أرض أملاك الدولة بقرية العركي علي مساحة 800 متر تقريبًا، وهى عبارة عن بناء مباني أسوار من الطوب الأبيض.

وتعد هذه الحالة هي السابعة التي ضبطتها الوحدات المحلية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لقيام المواطنين بالبناء المخالف.