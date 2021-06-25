حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات في حادث «أبوصوير»

أمرت نيابة الإسماعيلية بحبس سائق 4 أيام علي ذمة التحقيقات، صباح اليوم، بتهمة السير عكس الاتجاه بـطريق «الإسماعيلية - الزقازيق»، الزراعي بمدينة أبوصوير، وتسببه في إصابة 13 شخصا بينهم 4 أطفال و6 سيدات في أعمار مختلفة.

وشهدت أبوصوير حادثا مأساويا، أول أمس، إثر تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل تحمل عددا من الأشخاص أثناء عودتهم من حفل زفاف في منطقة ريفية، حيث اصطدمت السيارة الملاكي بأخرى نقل.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخص بينهم 4 أطفال و6 سيدات في أعمار مختلفة نقلتهم سيارات الإسعاف إلي مستشفى جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، وطالب محامي المتهم بإخلاء سبيله لافتا إلى أن سيره عكس الاتجاه، جاء بسبب إصلاحات الطريق وسير السيارات أمامه في نفس الطريق وهو ليس من أهالي المدينة.

وطالب أهالي أبوصوير بتدخل اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية بشكل عاجل لإعادة رصف الطريق مرة أخرى وإزالة العوائق الموجود به وعودة عمله في الاتجاهيين للحد من الحوادث.

وقال أحمد ضيف، إن الحادث ليس الأول في نفس المنطقة مشيراً إلى أنه قبل 3 أيام شهدت نفس المنطقة حادثا مأساويا تسبب في إصابة شاب ونقله في حالة حرجة للمستشفي ودخوله العناية المركزة.

واشار إبراهيم صالح أحد أهالي أبوصوير، إلى أن الطريق أصبح طريق للموت بسبب كثرة الحوادث اليومية عليه، لافتًا إلى أن معظم الحوادث تتسبب إما في وفاة أو في إصابات بالغة.