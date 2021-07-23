وزيرة الثقافة: عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا «حدث براق»

ينظم قطاع العلاقات الثقافية الخارجية بوزارة الثقافة، بالتعاون مع عدد من الجهات المصرية والروسية، ضمن أجندة فعاليات عام التبادل الإنساني المصري الروسي 2021 ـ 2022 التي أعدتها وزارة الثقافة، ندوة تتناول أثر الأدب الروسي على الأدب المصري والعكس، وذلك في السادسة مساء الثلاثاء 27 يوليو بالمجلس الأعلى للثقافة.

وقالت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إنّ عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا حدث براق، يبرز قوة ومتانة العلاقات بين البلدين الصديقين، حيث يشهد العديد من الأنشطة المتنوعة التي تهدف إلى إلقاء الضوء على المحتوى الفكري والفني في المجتمعين، كما أشارت إلى دور القوى الناعمة في مد جسور التواصل بين الشعوب رغم اختلاف اللغات.

وتقام بمشاركة عدد من النقاد والأدباء والمفكرين الروس، منهم الدكتور ديمتري فالنتينوفيتش ميكولسكي المستشرق الروسي والمتخصص في كتابات شعوب الشرق، والدكتورة سارالي جينزبورج المستشرقة والباحثة في جامعة نافار معهد الثقافة والمجتمع الروسي، والمؤرخ والشاعر والقاص آندري بولونسكي، وعالم الأنثرويولوجيا ايفور سيد منسق البرامج الدولية لمعد الترجمة في موسكو، والذي أمضي جزءا كبيرا من حياته في الوطن العربي، والمستشرق الروسي أوليف ميترو فاتوفيتش عضو اتحاد كتاب روسيا وأحد مؤسسي منتدي الكتاب والمترجمين في بلدان الدول المستقلة ودول البلطيق وعضو المكتب الدائم لرابطة كتاب آسيا وأفريقيا (برسائل مسجلة عبر تقنية الفيديو)، ومن الجانب المصرى يشارك الأديب الكبير يوسف القعيد، الدكتورة مكارم الغامري أستاذ الأدب الروسي بكلية الألسن، والناقدة الدكتورة منى طلبة.

وكان قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، نظم في إطار عام التبادل الإنساني المصري الروسي 2021 ـ 2022 بالتعاون مع - سفارة مصر بموسكو - وزارة الخارجية المصرية وعدد من الجهات الروسية، معرض الفنون والحرف التراثية المصرية بالمكتبة الوطنية الروسية (مكتبة لينين سابقا) بموسكو، في الفترة من 19 حتى 25 يوليو 2021.

وصاحب الافتتاح ندوة عن الفنون والحرف التراثية المصرية، أقيمت بمشاركة الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافة عبر تطبيق zoom، وبحضور إيجور سيت الكاتب والشاعر الروسي ونائب رئيس هيئة التعاون الثقافي الدولي الروسية، وآنا بيلكف المستشرقة والمتخصصة في الشؤون الشرقية مسؤولة التواصل مع دول الشرق في الوكالة الإخبارية «روسيا اليوم»، وآرتيوم إليجيفيتش أستاذ مساعد تاريخ الشرق الأوسط في النواحي الثقافية بجامعة موسكو الحكومية للعلاقات الدولية، وألكسندر أريخيفوف أستاذ بمعهد علوم المصريات بأكاديمية البحث العلمي الروسية.