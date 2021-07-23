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محمود مسلم

أخبار الطقس غدا.. ارتفاع نسبة الرطوبة لـ 30%

كتب:

هبة وهدان
04:12 م | الجمعة 23 يوليو 2021
حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتهم بشأن أخبار الطقس غدًا، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بجانب ارتفاع نسب الرطوبة والتي ستعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

أخبار الطقس غدًا

ومن المتوقع وفق بيان هئية الأرصاد، أن يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وأشار خبراء الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، أبوسمبل»، بنسبة 20% لـ 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 33 24

طنطا 33 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 24

بلطيم 32 23

مطروح 31 23

السلوم 32 23

سيوة 36 23

بورسعيد 32 24

دمياط 32 23

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 24

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 24

العريش 33 24

رفح 33 23

رأس سدر 36 25

نخل 33 19

نويبع 37 28

طابا 36 23

كاترين 31 21

الطور 36 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 36 27

الفيوم 36 24

بني سويف 36 25

المنيا 36 25

أسيوط 37 25

سوهاج 38 26

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 28

إدفو 42 29

أبو سمبل 42 29

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 37 27

أبو رماد 36 26

حلايب 33 28

رأس حدربة 34 28.

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