أخبار الطقس غدا.. أمطار خفيفة ببعض المناطق ونشاط للرياح على القاهرة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر قبل قليل، أخبار الطقس غدًا الخميس، إذ يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

أخبار الطقس غدًا

ويتوقع الخبراء أنَّ يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، إلا أنّ ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

الظواهر الجوية المتوقعة غدًا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، يقول الخبراء إنّ هناك نشاطا للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل الشعور بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا، فضلًا عن فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد «حلايب، شلاتين، أبوسمبل» بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

القاهرة 36 24

الإسكندرية 30 23

وادي النطرون 35 24

طنطا 36 24

شبين الكوم 36 24

دمنهور 33 24

بلطيم 32 23

مطروح 30 23

السلوم 30 23

سيوة 36 23

بورسعيد 32 24

دمياط 31 23

الزقازيق 36 24

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 24

العريش 31 24

رفح 30 23

رأس سدر 35 25

نخل 34 19

نويبع 37 28

طابا 36 23

كاترين 32 21

الطور 37 25

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 36 24

بني سويف 36 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 26

سوهاج 38 26

قنا 39 27

الأقصر 40 27

أسوان 42 28

إدفو 43 29

أبو سمبل 42 29

الوادي الجديد 41 27

شلاتين 39 27

أبو رماد 38 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 35 28