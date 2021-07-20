محافظ جنوب سيناء يوزع العيدية والحلوى على الأطفال

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، و الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، عددًا من أسر الموظفين المقيمين بالمحافظة، وقدم لهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، اليوم الثلاثاء، وحرص المحافظ على توزيع العيدية على الأطفال، وتقديم الحلوى لهم.

وأكد المحافظ حرصه على لقاء المواطنين في كافة المناسبات، لتبادل التهاني والاستماع إلى مطالبهم، والترحيب بأفكارهم التي تخدم المحافظة.

وأدى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، صباح اليوم، صلاة عيد االأضحى المبارك بمسجد السلام بمدينة شرم الشيخ، يرافقه عدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وعدداً من رجال الأعمال والمستثمرين بشرم الشيخ، ولفيف من المواطنين مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي التي أقرتها وزارة الأوقاف.

وبعث محافظ جنوب سيناء برسالة تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف بمناسبة عيد الأضحى المبارك

وهنأ فودة مواطني المحافظة ومشايخ وعواقل جنوب سيناء، والقيادات الأمنية والتنفيذية، وكذا جموع الشعب المصري متمنيا السلامة والأمن داعيا الله أن يحفظ مصر ، كما التقى بعدد من عمال النظافة بعد أداء الصلاة ووزع عليهم عيدية العيد.

من جهة أخرى، استهل متحف شرم الشيخ نشاطه الصيفي في أول أيام عيد الأضحى المبارك، بورشة محاكاة لأطفال الحضانات بمدينة شرم الشيخ، ضمن فعاليات الزيارات الخاصة الذي ينظمها المتحف لطلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية.

وأدى الأطفال خلال الورشة صيغة التحية والترحيب باللغة المصرية القديمة، وكان كل طفل يردد التحية الفرعونية لشخصيته المفضلة التي توجد في صالات العرض المتحفي، ويقوم بتقليدها وسرد قصتها والتصوير معها.

وارتدى الأطفال ملابس فرعونية، وقاموا بتقليد الشخصيات التاريخية بالمتحف في ورشة عمل متميزة، عبر من خلالها الأطفال عن سعادتهم البالغة بالشخصيات التاريخية التي قاموا بتقليدها، كما حرصوا على إلتقاط مجموعة من الصور التذكارية تخليداً لهذه الذكرى.

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إنه جرى تنظيم عدة فعاليات لاستقبال زائريه خلال عيد الأضحى المبارك، خاصة لطلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية، واوضح أنه يجري اتباع كافة الاجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حرصًا على صحة وسلامة زائري المتحف والعاملين به.