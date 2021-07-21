«صحة في جنوب سيناء»: الخدمات الطبية للمواطنين على مدار 24 ساعة.. وتشديدات على حسن المعاملة

أجرت لجنة من إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة في جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بالوحدات الصحية بمدينة طور سيناء، لمتابعة سير العمل، وتقديم الخدمات للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى.

ومرت اللجنة بوحدة طب الأسرة بقرية الجبيل، للتأكد من حضور جميع العاملين المدرجين بالعمل خلال فترة أجازة العيد، لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، والتأكد من توافر كافة المستلزمات والأدوية الطبية اللازمة للمواطنين.

وقالت الدكتورة أماني عزت، مديرية إدارة الرعاية الأساسية، في تصريح صحفي، اليوم، إنه جرى التأكيد على حسن استقبال المواطنين، وتقديم الخدمات الطبية لهم على مدار 24 ساعة.

وأكدت أنه جرى تزويد جميع الوحدات والمراكز الصحية بجميع الأدوية، والأمصال الطبية، إضافة لتوافر الأطقم الطبية، وأطقم التمريض، لخدمة المواطنين.

كما قام اللواء هشام الطويل، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء يرافقه السيد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، بتفقد فعاليات القافلة الطبية بالطرفة بمدينة سانت كاترين، يرافقهم الدكتور هاني العزبي، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة، واللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، والدكتور محمد قابل مدير القوافل الطبية بالمديرية.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، إن القوافل هذا الطبية المجانية مستمرة بجميع مدن ووديان المحافظة، تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول إلى المواطنين في الأماكن الصعب الوصول إليها وسط الجبال .

وأكد أن القافلة شهدت توافد العديد من المواطنين من جميع القرى والوديان التابعة لمدينة سانت كاترين، لكونها تضم كافة التخصصات الطبية، حيث يجري الكشف على المواطنين وإجراء التحاليل الطبية المختلفة، وعمل الأشعة .