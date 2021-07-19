خالد فودة يهنئ أكبر معمري بدو جنوب سيناء بعيد الأضحى

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، زيارة لقرية وادي مجرح التابعة لمدينة دهب، لتهنئة عواقل ومشايخ القبائل البدوية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والتقى بصديقه الشيخ محمود حسين محمود، أحد عواقل البدو، الذي يعد أكبر معمري مشايخ البدو، والبالغ من العمر 95 عامًا، للاطمئنان على صحته وأحوال أسرته، كما أهداه بعض المواد الغذائية، فضلا عن توزيع العيدية على أطفال القرية.

وأكد المحافظ أنه يحرص دائمًا على زيارة الشيخ محمود وأبنائه وأحفاده في كل زيارة له لمدينة دهب، و في المناسبات المختلفة، ووجه المحافظ بتلبية كافة احتياجاته، واحتياجات عائلته.

وعقد محافظ جنوب سيناء، مؤتمرًا أمنيًا بحضور اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء أيمن الشريف، سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية، والشرطية والتنفيذية بالمحافظة، ومدير مطار شرم الشيخ الدولي، للتنسيق بين جميع الجهات لتأمين كافة مدن المحافظة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وناقش الخطط الأمنية اللازمة لتأمين وتوفير الأمن والأمان لزائري المحافظة خلال فترة العيد من المواطنين المصريين والأشقاء العرب والسائحين من مختلف الجنسيات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الصحية، وتنفيذ قرارات فتح كافة الحدائق مجانًا للأهالي، وضوابط صلاة العيد في المساجد الكبرى، وعدم إقامة ساحات واصطحاب السيدات للأطفال حماية لهم من انتشار عدوى فيروس كورونا.

كما جرى مراجعة استعدادات مطار شرم الشيخ الدولي لاستقبال الزائرين، وتأمين كافة الطرق والمنافذ، والتأكيد على استعدادات والمستشفيات ومرفق الإسعاف، ومراكز العمليات بكل مدينة وربطها بالغرفة الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أي بلاغات والتعامل الفورى معها، وتأمين المزارات السياحية، وتحقيق الانضباط في الشارع ووسائل المواصلات، وتأمين الشواطئ والرحلات البحرية ورحلات السفاري.