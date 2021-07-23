بقيمة جنيهين.. تراجع أسعار الذهب منتصف تعاملات اليوم

شهدت أسعار الذهب منتصف التعاملات اليومية، قبيل إغلاق البورصات العالمية تعاملاتها اليوم الجمعة 23 يوليو 2021، تراجعا طفيفا بقيمة جنيهين للعيار.

أسعار الذهب قبيل إغلاق البورصات العالمية

سجل عيار 24 سعر 903 جنيهات، مقابل 905 جنيهات بداية التعاملات يوم الجمعة 23 يوليو 2021، فيما بيع عيار 21 بسعر 790 جنيها، وبلغ عيار 18 سعر 677 جنيها، وبيع الجنيه الذهب بسعر 6 آلاف و320 جنيه، مدعوما بتحسن مؤشر الدولار الأمريكي الذي ارتفع عقب ارتفاع عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، وسجلت أسعار الأوقية 1.797.96دولار للأوقية.

جاء هذا التراجع في أسعار الذهب بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي خلال اليوم، وسجل المؤشر صعود بنسبة 0.08%.

يذكر أن مؤشر الدولار الأمريكي يقيس أداء العملة أمام سلة من 6 عملات رئيسية، ويأتي ذلك وسط سيطرة لمخاوف عالمية حول التزايد المستمر في أعداد المصابين بفيروس كورونا في مختلف دول العالم.

أرجع نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن أسباب التراجع هو قوة الدولار، وتراجع العرض والمضاربة على المعدن النفيس عالميا .

وقال نجيب إن التذبذب فى سعر الذهب بين الصعود والانخفاض يربك الأسواق ويؤجل عمليات الشراء في السوق المحلي، خاصة أن عدد كبير من المواطنين ينتظر مزيدًا من التراجع.

وأشار إلى أن سعر الذهب يتاثر بالتضخم كباقي السلع الأخرى، فهو مرتبط بارتفاع آليات العرض والطلب، كما يتأثر الذهب بالأحداث العالمية.