سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 21-7-2021

شهدت أسعار الذهب استقرارًا في السوق المحلية اليوم، الأربعاء 21 يوليو، الأمر الذي انعكس على السوق المحلي ومحلات الصاغة، وذلك بعد أن شهدت الأسعار حالة من التذبذب خلال الأسابيع القليلة الماضية، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 790 و792 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، ما بين 903 و905 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، ما بين 790 و792 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 677 و679 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6320 و6336 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 21 يوليو، 912.19 جنيه، و58.14 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 798.19 جنيه، و50.88 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار18، بأسواق المال، 684.15 جنيه، و43.61 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

وكان إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، قال إنّ الارتفاع في سعر الذهب دائمًا ما يكون سببه سعر البورصة العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، إضافة إلى عوامل العرض والطلب في السوق المحلية.