سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 23-7-2021

شهد المعدن الأصفر، حالة من التذبذب في الأسعار بالتزامن مع إقبال الكثير على شراء الشبكة لإقامة الخطوبة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وهو ما يدفع الكثير لمتابعة أسعار الذهب بمختلف الأعيرة، اليوم الجمعة 23 يوليو، وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم باعتباره الأكثر شراءً في مصر.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، ما بين 901 و903 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، ما بين 788 و790 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 675 و677 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6304 و6320 جنيهًا.

وعالميا.. مكاسب الدولار تضعف جاذبية المعدن الأصفر

وفي سياق متصل، شهد الذهب عالميا حالة من التراجع منذ الأربعاء، لتتجه صوب تكبد خسائر للجلسة الثانية على التوالي، إذ تلقي مكاسب الدولار وانتعاش عوائد سندات الخزانة الأميركية بظلالها على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط مخاوف حيال المتحور دلتا سريع الانتشار من فيروس كورونا.

ووفقا للصحف العالمية، نزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1805.81 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3% لتسجل 1805.50 دولار.

أسعار المعادن الأخرى

وعن أسعار المعادن النفيسة الأخرى، تقدم البلاديوم 1.2% إلى 2665.58 دولار، فيما ارتفعت الفضة 1.1% مسجلة 25.17 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1073.21 دولار للأوقية.