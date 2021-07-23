خلع البنطلون أمامها.. تفاصيل التحقيق مع تاجر هيروين تحرش بفتاة المعصرة

قبل يومين تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر شابا ثلاثينيا يخلع ملابسه «البنطلون»، أمام فتاة في المعصرة كانت تحتج على تصرفات البلطجة التي مارسها ضدها، وضد أسرتها عندما طالبته بعدم الوقوف أمام منزلها لبيع المخدرات، وطالب رواد منصات التواصل الإجتماعي بسرعة القبض على المتهم لينال عقابه، وبعد ساعات من تداول الفيديو الفاضح أسرعت أجهزة الأمن للقبض على المتهم وبحوزته 3 تذاكر هيروين وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

رواية الفتاة

«ضربني واقتحم بيتنا وضرب كسر باب البيت عشان ركبت كاميرا لرصد جرائمه»، بهذه الكلمات شرحت فتاة المعصرة تفاصيل الاعتداءات المتوالية التي تعرضت إليها من قبل المتهم، واتهمته بالاعتداء عليها بالضرب وكسر باب منزلها وضرب أسرتها عندما طالبته بعدم الوقوف أمام المنزل لبيع المخدرات، وشرع في تكسير الكاميرا أمام المنزل حتى لا ترصد جرائم تجارته في المخدرات، ووصل به الأمر إلى خلع ملابسه أمام الكاميرا وحاول الهجوم على الفتاة لكن سكان الشارع تمكنوا من منعه.

التحريات

نسبت النيابة العامة للمتهم تهم التحرش وهتك العرض وتجارة الهيروين وواجهته بأقوال فتاة المعصرة، واعترف المتهم بجرائمه مبررًا ذلك بأن الفتاة وأسرتها كانت تتسبب في استفزازه بشكل مستمر وطالبته بترك الشارع والجلوس مع أصدقائه في مكان بعيد عن منزل.

ونفى المتهم تجارة الهيروين وادعى أن المخدرات لا يعرف عنها شيئاً، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات لمدة 4 أيام ، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث وتحفظت على المخدرات، وأرسلتها إلى المعمل الكميائي لفحصها وبيان المادة المخدرة بها.

الشهود

استمعت النيابة لأقوال 3 من شهود العيان الذين أكدوا أن المتهم اعتاد مضايقة الفتاة والتحرش بها بسبب مطالبتها له بالابتعاد عن منزلها في مقابلة أصدقائه وزبائن المخدرات وعندما فشلت في إيجاد حلول معه أسرعت إلى تركيب كاميرا فما كان من المتهم إلا أن اعتدى عليها بالضرب أمام الناس زاعمًا أنه لا يهاب الكاميرا ولا الناس.