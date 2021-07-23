شريف الإنجليزي يوقع عقد تعيينه في نادي لاڤيينا بعد بتر قدمه

وقع شريف الإنجليزي، لاعب كرة القدم، الذي تعرض لبتر قدمه اليمنى، نتيجة إصابته بمرض السرطان، اليوم الجمعة، على عقد عمله داخل نادي لاڤيينا.

وزار وفد من نادي لاڤيينا برئاسة وائل حبيب المدير الرياضي، حامد موسى المدير الإداري، طارق فضل، وعمرو يحيى، اللاعب في منزله بمحافظة المنيا لتوقيع العقد.

وكان أهالي مدينة ملوي جنوب المنيا، استقبلوا اللاعب شريف محمد الإنجليزي لاعب نادي ملوي والمنيا والألمونيوم لكرة القدم، عقب عودته لمنزله، بعد إجراء العملية الجراحية بقدمه، إثر اكتشاف ورم بالركبة الأمر الذي أجبره على بتر قدمه اليمنى.

وتجمع أهالي وشباب مركز شباب ملوي لاستقبال شريف الإنجليزى منذ لحظة وصوله إلى مسقط رأسه في مركز ملوى بالهتافات «بنحبك يا شريف وكلنا بنحبك يا شريف.. وتقوم يا بطل بالسلامة»، وارتدى بعض الشباب أصدقاء اللاعب التشيرتات المكتوب عليها «بنحبك يا إنجليزي».

يشار إلى أن الفنان عصام عيسى المعروف بعصام السقا، زار الكابتن شريف الإنجليزي لاعب نادي ملوي، والذي أجرى عملية جراحية في قدمه بمستشفى القصر العيني بالقاهرة.

وكان مجلس إدارة نادى لاڤيينا، برئاسة محمود الأسيوطي، قرر تعيين الكابتن محمد فتحي توني، الشهير بـ شريف الإنجليزي لاعب ملوي والمنيا والألمونيوم بالعلاقات العامة بالنادي، وتكليف الكابتن وائل حبيب المدير الرياضي بمتابعة تنفيذ القرار.