تفاصيل برنامج بيغاسوس Pegasus.. باكستان تدعو لتحقيق دولي في الفضيحة

دعت باكستان الأمم المتحدة يوم الجمعة، بعد الكشف عن تفاصيل برنامج بيغاسوس Pegasus الذي أنتجته شركة NSO الإسرائيلية، للتحقيق فيما إذا كانت الهند تستخدم هذا البرنامج للتجسس على شخصيات عامة من بينها رئيس الوزراء عمران خان، خلال السنوات الماضية، وفقا لوكالة رويترز الإخبارية.

وكان رقم هاتف الزعيم الباكستاني ضمن 50 ألف هاتف تم اختراقها والتجسس عليها وفقا لتحقيق أجرته مجموعة من 17 منظمة إعلامية دولية ومنظمة العفو الدولية للكشف عن تفاصيل برنامج بيغاسوس Pegasus الذي أنتجته شركة NSO الإسرائيلية، في اختراق الهواتف.

وأصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بيانًا بعد الكشف عن تفاصيل برنامج بيغاسوس Pegasus الذي أنتجته شركة NSO الإسرائيلية، اتهمت فيه الهند بـ«عمليات مراقبة وتجسس برعاية الدولة ومستمرة وواسعة النطاق في انتهاك واضح للمعايير العالمية والسلوك المسؤول للدولة».

وقالت في بيان بعد نشر تفاصيل برنامج بيغاسوس Pegasus الذي أنتجته شركة NSO الإسرائيلية: «نظرا لخطورة هذه التقارير، ندعو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة إلى إجراء تحقيق شامل في الأمر، وكشف الحقائق، ومحاسبة الجناة الهنود».

ولم ترد وزارة الخارجية الهندية على الفور على طلب للتعليق على البيان، الذي صدر بعد نشر التحقيق الذي احتوى على تفاصيل برنامج بيغاسوس Pegasus الذي أنتجته شركة NSO الإسرائيلية.

قال التحقيق الذي نشرته المؤسسات الإعلامية يوم الأحد عن تفاصيل برنامج بيغاسوس Pegasus، إن البرامج تم صنعته ومرخص من قبل شركة NSO الإسرائيلية وتم استخدامه في محاولات اختراق ناجحة لـ 37 هاتفًا ذكيًا تخص صحفيين ومسؤولين حكوميين ونشطاء حقوقيين.

خاضت الجارتان وباكستان، الخصمان اللدودان والجارتان، حربين من الحروب الثلاث بينهما على منطقة كشمير المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، والتي يطالب كل منهما بسيادته عليها.