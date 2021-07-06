طريقتان لحماية الهاتف من التجسس والاختراق

قال محمد النواوي، المدون والباحث في علوم التكنولوجيا، إن حوادث اختراق الفيزا الخاص بالصرف من البنك، وكذلك اختراق تطبيق «واتس آب»، يعدان من أبرز وأشهر الاختراقات التي تحدث باستمرار، لافتًا إلى أن هناك «هاكر» انتشر خلال الفترة الحالية بشكل كبير، يوضح أن أحد الشركات الكبيرة ستوزع سيارات، بشرط نشر الرابط الخاص بهم على موقع التواصل الاجتماعي لزيادة فرص الفوز.

وأضاف «النواوي» خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «السفيرة عزيزة» اليوم الثلاثاء، المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، أنه ينصح بعدم إدخال أرقام الفيزا على لينك مرسل لأنه في الغالب سيكون «هاكر» يسحب الأموال من الفيزا الخاص بك، موضحًا أنه لا يوجد هاتف لا يمكن اختراقه بسبب نظام تشغيله، لأن الهاكرز يمنكهم اختراق النوعين وهذا ما حدث في الفترة الأخيرة.

وأشار المدون والباحث في علوم التكنولوجيا، إلى أن تلك اللينكات التي يشترط نشرها تعمل على إضافة برامج تضعف بطارية الشخص من أجل استهلاك الهاتف وإصابة الموبايل بالضرر، منوهًا بأن هناك طريقتين لحماية الهاتف من الاختراق، الأولى تكمن في عدم الاشتراك في أي مسابقة أو لينكات مرسلة وهي الأسهل، والطريقة الثانية تتضمن وضع برامج حماية موثقة والتي ترسل للشخص تنبيهات حال حدوث أي تغيير في الحماية بصفة دورية، ولكنها تسحب من بطارية الهاتف.