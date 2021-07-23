تعرف على أسعار البنزين في العالم وترتيب مصر بين الدول

تعد مصر من أرخص الدول في قيمة أسعار البنزين في العالم، فبالرغم من إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم، ارتفاع أسعار البنزين فإنها تظل الأقل سعرا بين الدول.

الصين الأعلى في سعر البنزين عالميا

وتعد مصر من ضمن أقل 15 دولة في أسعار البنزين عالميا، بينما تأتي هونج كونج الأعلى سعرا لبيع البنزين في العالم.

وتقدم أسعار البنزين في العالم بمبالغ كبيرة مقارنة بمصر ففي ألمانيا يقدر سعر لتر البنزين بـ 1.55 يورو ويعادل اليورو الواحد 18.55 جنيه مصري.

كما تقدر أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية بـ 0.928 أي أقل من دولار بقليل ويعتبر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بـ 15.72.

أما عن اليابان فيباع لتر البنزين هناك بحوالي 155 ين ياباني، ويبلغ سعر الجنيه المصري أكثر من 7 ين ياباني.

أسعار البنزين في السعودية

أما عن بعض الدول العربية، فالمملكة العربية السعودية أعلنت من خلال اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه في السعودية صدور التوجيه الملكي باعتماد أن تكون أسعار البنزين لشهر يونيو من عام 2021، بنزين «أوكتان 91 / 2.18 ريال» والذي يعادل نحو 9 جنيهات مصرية، وبنزين (أوكتان 95 / 2.33 ريال)، بما يعادل 9 جنيهات مصرية أيضا هي سقف السعر المحلي للبنزين اعتباراً من 10 يوليو 2021

كما ارتفعت أسعار الوقود في لبنان اليوم للمرة الخامسة خلال أقل من شهر، حيث بلغ سعر صفيحة (الصفيحة تساوي 20 لترا) البنزين 95 أوكتان 75900 ليرة بمقدار زيادة بلغ 2600 ليرة، فيما ارتفع سعر بنزين 98 أوكتان ليصل إلى 78100 ليرة للصفيحة بزيادة قدرها 2700 ليرة، وارتفع سعر المازوت بمقدار 1700 ليرة ليصل سعره إلى 58200 ليرة، فيما زاد سعر قارورة الغاز بمقدار 2200 ليرة ليصل إلى 53700 ليرة.