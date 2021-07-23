مصرع شخصين في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «فايد - القاهرة»

لقى شخصان مصرعهما في تفحم سيارة ملاكي، بطريق «وصلة أبو سلطان» المؤدية لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، إثر انقلابها في منطقة منخفضة.

وقال شهود عيان إن السيارة تعرضت للانقلاب على جانب الطريق، ما تسبب في اشتعال النيران بها وانفجار خزان الوقود الخاص بها.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بانقلاب سيارة بيضاء اللون ملاكي وبداخلها شخصين على وصلة طريق أبو سلطان.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش، بسيارتي إسعاف إلى مكان البلاغ، فيما تواجدت سيارات الإطفاء في مكان الحادث.

وأضاف شهود العيان أن السيارة كان بداخلها شخصين لحظة انقلابها، وأنه من المرجح عدم خروجهما من السيارة لحظة الحادث.

وحاول الأهالي استخدام الرمال وأسطوانات الإطفاء، لمحاولة السيطرة على الحريق إلا أن امتداده للسيارة بالكامل وانفجار خزان الوقود تسبب في ضخامته.