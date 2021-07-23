حقيقة تعديل تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين في الإسماعيلية

أكدت مصادر مسؤولة في ديوان عام محافظة الإسماعيلية، عدم تعديل تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين صباح اليوم الجمعة.

وأضافت المصادر، أن تعريفة الركوب من الإسماعيلية إلى المحافظات المختلفة مازالت دون تعديل، مشيرًا إلى أن تعريفة المواصلات الداخلية بين المدن والقرى لم تتغير أيضًا.

لجنة لفحص تعريفة الركوب في الإسماعيلية بعد زيادة أسعار البنزين

وقالت المصادر، إن محافظة الإسماعيلية شكلت لجنة لدراسة وتقييم تعريفة الركوب، وذلك برئاسة محافظ الإسماعيلية اللواء شريف بشارة، وقائد إدارة مرور الإسماعيلية، وأعضاء من الجهاز التنفيذي.

وتابع بأن اللجنة مهمتها فحص تعريفة الركوب ومقارنتها بزيادة أسعار البنزين، وإقرار الزيادة من عدمه.

وقال «من المفترض أن تُعقد اللجنة، وتخرج بتوصيات سواءً كانت برفع التعريفة أو تثبيتها»، مشيرًا إلى أنه في حال إقرار أي زيادة سيتم إثباتها على كل خط، وليست زيادة بالجملة أو بطريقة عشوائية.

دوريات مرورية لفحص تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين

وكشفت مصادر أمنية مسؤولة، عن أن إدارة مرور الإسماعيلية دفعت برجال المرور إلى المواقف الرئيسية عقب صدور القرار، للتأكد من عدم زيادة تعريفة المواصلات بعد زيادة أسعار البنزين.

وتابعت المصادر «في كل موقف رئيسي توجه أفراد وضباط مباحث المرور لمتابعة الموقف، والتأكد من عدم زيادة تعريفة الركوب، إضافة إلى انتشار الأكمنة خلال الساعات المقبلة، للتأكد من عدم رفع تعريفة الركوب للسيارات التاكسي والتي تعتمد علي الغاز بديلاً عن البنزين».