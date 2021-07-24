اليوم.. طلاب علمي يستأنفون امتحانات الثانوية العامة بمادة الفيزياء

يستأنف صباح اليوم السبت، الموافق 24 يوليو الجاري، طلاب الشعبة العلمية، البالغ عددهم 393 ألفا و21 طالبا، امتحان مادة الفيزياء، في الأسبوع الثالث من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021، بعد أن تم تعليقها 4 أيام بسبب عطلة عيد الأضحى 2021، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات من خطر الإصابة بعدوى الفيروس.

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن امتحانات الثانوية العامة 2021، ستنتهى يوم 2 أغسطس المقبل، كما أن جميع الطلاب الذين أجلت لهم الامتحانات بسبب إصابتهم بكورونا سيتم عقد الامتحانات لهم في الدور الثاني بكامل الدرجات، موضحاً أن أى طالب يقوم بتسريب جزء من أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سيحرم من دخول الامتحانات لمدة عامين متتاليين.

وأضاف «شوقي»، في تصريحات لـ «الوطن»، أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2021 مستمرة، وأن جميع أسئلة الامتحانات، اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم، سواء لطلاب الشعبة العلمية أو الأدبية، وجميعها في مستوى واحد سواء في سهولة بعض الأسئلة أو صعوبة البعض الآخر، ولا يمكن تمييز شعبة على الآخرى، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة تقوم بمتابعة سير العملية الامتحانية لحظة بلحظة، على جميع اللجان الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سيرها.

وأكد وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، تسير بصورة منتظمة دون حدوث أى معوقات حتى الآن، منوهاً إلى أنه تم تحويل 157 حالة غش إلى النيابة العامة، لتوقيع أقصي العقوبات على الطلاب الغشاشين، موضحاً أن تصحيح أوراق إجابات الامتحانات يتم إلكترونياً دون تدخل العنصري البشري، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.