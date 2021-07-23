مصطفى كامل يهنئ تامر حسني على كليبه الجديد «صعبة»

حرص الفنان مصطفى كامل على تهنئة تامر حسني على كليبه الجديد «صعبة» الذي طرحه تامر أول أيام عيد الأضحى. وكتب مصطفى كامل لتامر حسني عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»: «من كل قلبي.. ألف ألف مبروك ياتيمو على الأغنية الهايلة (صعبة) والإخراج المتميز. الكليب عجبني جدا جدا حقيقي فنان شامل ومتألق».

تامر حسني يرد على تهنئة مصطفى كامل

ورد تامر حسني على مصطفى كامل، وكتب في تعليق يقول: «حبيبي وأستاذنا الغالي الفنان الكبير مصطفى كامل الله يبارك فيك يا حبيبي وفعلا رأيك يهمني جدا».

حقق كليب «صعبة» الذي طرحه تامر حسني منذ أيام، حتى الآن على اليوتيوب 14 مليون مشاهدة، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع عبد الرحمن شوقي، وماستر علي فتح الله.

وتقول كلماتها: «في حضنك الغرام معدش يوصفه كلام.. ويسكت اللسان قدام جمالك.. ولو تنام عنيا تسيطري في نومي عليا، إنتي صعبة حبك احتلال أنساكي شيء محال، عايز أعيش وأموت أسير حلاوتك إنت صعبة لا بجد مش مداعبة إنتي واخدة قلبي لاعبة جامدة، جامدة في الجمال والحسن جامدة، إنت عاملة ضجة لا مينفعش الكلام ده إنتي صعبة، وجودك في الحياة حلاها خلاها قمر أمرتي قلبي بالسهر نامت عنيكي عليكي طلة والله تسحر القلوب ما شاء الله انت صعبة نار في قلبي نار بعدك انتحار ويطلع النهار مع ابتسامتك».

ألبوم مصطفى كامل

من جانبه، أوضح مصطفى كامل لـ«الوطن»، أنه يستعد لطرح ألبوم جديد، يتضمن 8 أغنيات جميعها من كلماته، ماعدا أغنية واحدة من كلمات الشاعر هشام عبد الحليم، أما بخصوص الألحان، فستكون ما بين مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع الموسيقي من نصيب باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج، وأغنية من توزيع إسلام ساسو.