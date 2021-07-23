عدد إصابات كورونا في مصر.. «الصحة» تكشف الرقم الإجمالي

كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان الخاصة بمستجدات فيروس كورونا، عن عدد إصابات كورونا في مصر ، موضحة أن هناك انخفاضا في أعداد إصابات كورونا في مصر، ومتوقع استمرار الانخفاض حتى شهر أغسطس المقبل. وأشارت التقارير إلى استقرار عدد الوفيات في مصر أيضا، ووفقا لتقارير وزارة الصحة والسكان وصل عدد إجمالي إصابات كورونا في مصر إلى 283906 من ضمنهم 226535 حالة تم شفاؤها وذلك بعد تسجيل الوزارة أمس 44 حالة، ثبت إيجابية إصابتها بالفيروس، وفقا لإجراءات الترصد التي تقوم بها وزارة الصحة، بحسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

عدد إصابات كورونا في مصر

وقالت التقارير إن هناك ارتفاعا في معدلات الشفاء من فيروس كورونا على مستوى محافظات الجمهورية داخل مستشفيات العزل، حيث وصلت نسبة الشفاء إلى 78% وأكثر، بعدما سجلت الوزارة أمس خروج 666 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 226535 حتى اليوم.

وأضافت التقارير أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى تطعيم 40% من المواطنين للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، وتحسبا لأي موجة مرتقبة ومتوقعة خلال الأشهر القليلة المقبلة. وقالت الوزارة إنها توسعت في مراكز تلقي لقاح كورونا ووصلت إلى 429 مركزا على مستوى محافظات الجمهورية.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بحجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا، التابع لوزارة الصحة والسكان، كما أكدت أنّ جميع اللقاحات فعالة وآمنة، ولابد من حجز اللقاح للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.

وناشدت الوزارة المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية والبعد عن التجمعات حفاظا على استقرار المنحني الوبائي.