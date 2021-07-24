تعد أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم، من السلع التي لا غنى عن متابعتها بشكل يومي، كونها من المواد الغذرائية التي يتم شراءها يوميا بفضل أنها تمنح الجسم بالكثير من العناصر الغذائية التي يحتاجها كافيتامين سي ودي وغيرها.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت 24 يوليو 2021، والتي تنوعت بين الموز والمانجو والبرقوق على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

وتباينت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت، ولم تتغير أسعار أغلب الأنواع، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم بين 20 جنيهًا و50 جنيهًا.

سعر البرقوق

وبلغ سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم، نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 20 جنيهًا.

سعر المشمش

وتراوح سعر كيلو المشمش الصحراوي اليوم في الأسواق بين 12 إلى 20 جنيهًا.

سعر المانجو

سجل الكيلو من المانجو فص نحو 50 جنيهًا، ووصل سعر المانجو عويس إلى 35 جنيهًا، والهندي سجل 25 جنيهًا، والزبدية سجل 20 جنيهًا، وكيلو المانجو البلدي 18 جنيهًا، وسعر كيلو المانجو الدبشة 15 جنيهًا، والصديقة 20 جنيهًا.

سعر العنب

وصل سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم إلى نحو 15 جنيهًا، بينما سجل الكيلو جرام من العنب الأسود اليوم نحو 25 جنيهًا.

سعر الشمام

تراوح سعر الكيلو جرام من الشمام بين 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

سعر التين البرشوميوتراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم بين 15 و25 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

بلغ سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم نحو 6 جنيهات للكيلو

سعر الخوخ

واستقر سعر الكيلو جرام من الخوخ البلدي اليوم، عند 15 جنيهًا.

سعر البلح الرملي

وتراوح سعر الكيلو جرام من البلح الرملي بين 12 إلى 18 جنيهًا.