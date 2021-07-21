طفرة في بساتين الفاكهة وعباد الشمس والنباتات الطبية والعطرية بالفيوم

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنّ الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تستهدف تطوير القطاع الزراعي الذي شهد طفرة تنموية خلال الأعوام السبعة الأخيرة، موضحاً أنّ الفيوم استهدفت تطوير الري لبساتين الفاكهة بإجمالي مساحة 28 ألف و504 فداناً، بواقع 2932 فداناً و19 قيراطاً بزمام الفيوم، وبزمام سنورس 8043 فداناً و11 قيراطاً، وفي زمام طامية 5994 فداناً و16 قيراطاً، وفي إطسا 292 فداناً و9 قراريط، بينما في زمام أبشواي 6193 فداناً و16 قيراطاً، وفي زمام يوسف الصديق 5050 فداناً.

وأشار محافظ الفيوم، في بيان صحفي، اليوم، إلى أنّ المحافظة تستهدف تحويل 16 ألف فدان على ترعة قوته الجديدة للري الحديث للزراعات المختلفة، وكذلك 2260 فداناً بمنطقة كوم أوشيم، لتقليل استخدام مياه الري بنسبة ٢٥%.

تجهيز 2920 صوبة للخضر والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية

وتابع المحافظ، أنّ محافظة الفيوم خلال الفترة الماضية قامت بتجهيز 2920 صوبة زراعية، بالتنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، لزراعة الخضر بمنطقة اللاهون بزمام مركز الفيوم، وهو ما يقابل حوالي 250 فداناً حال زراعتها بالطرق التقليدية، ويوفر مشروع الصوب 38 ألف فرصة عمل للشباب وخاصة خريجي الجامعات من كليتي الزراعة والهندسة، كما تم توقيع عقود إنشاء مجمع الصوب الزراعية بالمنطقة نفسها على مساحة 16,5 ألف فدان، في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية، ويعد هذا المشروع بمثابة إنجاز تاريخي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل محافظة الفيوم.

الفيوم رائدة في زراعة القطن بصنف جيزة 95 ذات الانتاجية العالية

وأوضح محافظ الفيوم، أنّ المحافظة تعد من المحافظات الرائدة في زراعة القطن بصنف جيزة 95 ذات الانتاجية العالية، والمواصفات الجيدة، حيث تبلغ مساحة القطن المنزرعة خلال هذا العام 8943 فداناً وتستهدف المحافظة الوصول إلى 20 ألف فداناً خلال العام القادم.

862 فداناً و12 قيراط عباد شمس زيتي بالفيوم هذا العام

ولفت إلى إنّ المساحة المنزرعة به هذا العام 862 فداناً و12 قيراطاً بمختلف زمامات المحافظة، بينما مساحة القمح بلغت 200 ألف و510 فداناً، وبالنسبة لمساحة البنجر فقد بلغت 34 ألف و621 فداناً بزيادة بلغت 15% عن العام الماضي، وتستهدف المحافظة للوصول إلى 50 ألف فدان العام القادم، وتستحوذ المحافظة على نسبة 4% من المستهدف من المحاصيل التعاقدية على مستوى الجمهورية.

2429 فدان نباتات طبية وعطرية بالفيوم تنتج 10 آلاف و963 طن

وفيما يخص النباتات الطبية والعطرية، أشار محافظ الفيوم إلى أن المساحة المنزرعة بشتى زمامات المحافظة بهذه النباتات بلغت 2429 فداناً، تنتج 10 آلاف و963 طناً، بواقع 814 فداناً مزروعة بنبات الشيح، وعدد 3 أفدنة بالنعناع البلدي، و525 فداناً نعناع قرنفلي، و222 فداناً حشيشة ليمون، و775 فداناً إقحوان، و45 فداناً شمر، و45 فداناً كراوية.