إصابة 5 أشخاص في حادث سيارة بالساحل الشمالي

أصيب 5 مواطنين باصابات متفرقة، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم سيارة أمام قرية ماربيلا في الساحل الشمالى، على طريق «مطروح - الإسكندرية»، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وجاءت أسماء المصابين في الحادث، وهم: «عمر محمد إبراهيم خلف، 73 سنة بالمعاش من الجيزة، مصاب بكدمات وسحجات، ونادية حسن فهمي البارودي، 72 سنة بالمعاش مصاب باشتباه كسر في الفقرات القطنية، وكسر في الزراع الأيسر وكدمات، وإبراهيم عبدالرحمن حسن أحمد، 48 سنة من حلوان، وحبيبة عبدالرحمن حسن أحمد، 16 سنة من حلوان مصابة بجرح قطعي في الجبهة، ومنال حسين بيومي، 45 سنة، ربة منزل من حلوان، مصابة بجرح قطعي في الرأس، وجرح قطعي في الجبهة»، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى الحمام المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية.

وانتقلت قوة من شرطة تأمين الطريق الساحلي إلى موقع الحادث، وجاري الفحص والمعاينة للتعرف على أسباب وملابسات وقوعه، فيما تولت النيابة التحقيق.