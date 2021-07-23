3 مرات تصدر فيها أحمد سعد التريند بسبب الزواج والانفصال

تصدر اسم الفنان أحمد سعد، خلال الساعات القليلة الماضية، مؤشرات البحث «التريند» على جوجل، بعد انتشار خبر انفصاله عن خطيبته علياء بسيوني، ونستعرض خلال السطور التالية 4 مرات ارتبط فيها أحمد سعد وانفصل، وتصدر التريند في 3 منها..

أحمد وعلياء بسيوني

أعلن برنامج «ET بالعربي» انفصال الفنان أحمد سعد عن خطيبته علياء بسيوني، بعد ارتباط دام 10 أشهر، والذي أكد صحة الخبر هو حذف أحمد لجميع الصور التي تجمعه بخطيبته عليا من على حساباته عبر السوشيال ميديا، تاركا صوره وصور أبنائه فقط.

وكان يجهز أحمد وعلياء لحفل زفافهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

أحمد سعد وسمية الخشاب

سمية الخشاب هي الزوجة السابقة لأحمد سعد، وشهدت المحاكم والقضايا على انفصالهما فقد فاجأ أحمد سعد جمهوره بإعلان خبر انفصاله عن سمية الخشاب عبر إنستجرام حيث نشر قائلا «أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب، أتمنى لها السعادة والتوفيق، وأتمنى ربنا يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي أولادي".

وبعد فترة صمت من سمية الخشاب أعلنت في أحد البرامج التليفزيونية أن الانفصال لم يحدث كما قال أحمد، وقد رفعت دعوى طلاق للضرر، حيث إن أحمد كان يضربها ضربا مبرحا أدى إلى تهتك الطحال وخضوعها لعملية جراحية لإزالته.

أحمد سعد وريم البارودي

بعد فترة زواج دامت لمدة 6 أيام انفصل الثنائي سعد وريم البارودي بعد قصة حب كبيرة شهد عليها الوسط الفني والسوشيال ميديا، فبدأت قصة الحب بعد صداقة طويلة أعلن الثنائي خطبتهما ثم انفصالهما حيث كتب وقتها سعد عبر فيسبوك قائلا «الظاهر أنا وريم ربنا مش رايد لنا نتخطب.. للأسف إحنا فسخنا الخطوبة.. ودي تبقى أسرع خطوبة انتهت قبل البداية».

وبعدها بفترة قليلة يعاود الثنائي للظهور سويا في جميع الحفلات والمناسبات وتستمر الخطبة ليعلن مرة أخرى سعد انفصالهما قائلة «لا تأسف على إحسانك لشخص، ولا تحزن إذا لم يقدر أحد طيبتك.. أنا وريم سبنا بعض خلاص»، ليعود مرة ثالثة وينفصلا بعد زواج أسبوع واحد فقط.

أحمد سعد ولبنى بيومي

كما تزوج أحمد سعد، في بداية مشوارة الفني من لبنى بيومي من خارج الوسط وهي أم أولاده، ولكنه انفصل عنها ومن ثم ارتبط بـ ريم البارودي.