بعد مصافحته.. أحمد سعد يصدم يوسف الحسيني: «أنا لسة عامل PCR»

حل الفنان أحمد سعد، الليلة، ضيفًا على برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، حيث استهل البرنامج بأداء أغنية تتر مسلسل «الاختيار 2»، وبعدها ذهب إلى المكان المخصص لجلوسه في البرنامج، فوقف مقدم البرنامج وصافحه، وقال له: «هسلم عليك حتى لو فيه كورونا أو مفيش»، ليرد عليه أحمد سعد: «أنا لسة عامل PCR»، فأجابه «الحسيني»: «لا ولا يهمك، إحنا بنشوفك كل خمسين سنة».

مسيرته وحياته الفنية

وتحدث أحمد سعد عن مسيرته الفنية، وحياته الشخصية، حيث قال إن أول أغنية تتر مسلسل غناها في حياته، كانت مع الموسيقار الكبير عمار الشريعي، والذي نصحه بأن يتقمص شخصية بطل المسلسل أثناء أداء الأغنية لكي يصل الإحساس إلى الجمهور، ولذلك يحاول تقمص شخصية بطل المسلسلات التي يغني «التتر» الخاص به.

وأضاف أنه في صغره بدأ حياته بقراءة وتلاوة القرآن، وتعلم القراءة من كبار المشايخ، ولذلك كانت أغاني مثل أغاني أم كلثوم وعبدالوهاب ليست صعبة بالنسبة له، لأن هؤلاء المشايخ لديهم قدرات صوتية كبيرة جدًا، وأكبر من أي مطرب أو مغني، مشددًا على أنه في بداية حياته الفنية تعلم كل أنواع الموسيقى، وكان يحب الاستماع لكل ألوان الغناء، حتى الهندي والإسباني.

الرد على اتهامات طليقته سمية الخشاب

كما رد الفنان أحمد سعد، على الاتهامات التي وجهتها له طليقته، سمية الخشاب، بعد ظهوره في مسلسل «موسى»، وأداء أغنية حفل الزفاف مع الفنان محمد رمضان، مشددًا على أنه لم يحدث أي مشاكل أو «حساسيات» في وقت المسلسل أو أثناء التصوير، ولكن المشاكل حدثت فيما بعد.