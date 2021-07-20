أحمد سعد: بعد الخطوبة بقيت بشوف الحياة بشكل تاني

كشف الفنان أحمد سعد، عن أنه يحب خطيبته الحالية، وهي أُثرت فيه كثيرًا، وحياته تغيرت معها، موضحًا: «بعد الخطوبة بقيت بشوف الحياة بشكل تاني، وهي بتنظم لي حياتي، وحاليًا بشوف إني كنت بعمل حاجات زمان غريبة جدًا، وبستغرب جدًا من اللي كنت بعمله».

مرحلة التصالح مع النفس

وأضاف «سعد»، في برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الثلاثاء: «أنا حاليا متصالح مع نفسي، سواء الحلو أو الوحش وحتى الوحش اللي حصل إداني خبرة، والحمد لله إن صورتي لم تتشوه أمام الناس».

أحمد سعد ضيف يوسف الحسيني في «التاسعة»

وحل الفنان أحمد سعد، الليلة، ضيفًا على برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، حيث تحدث عن حياته الفنية والشخصية، وأدى عددًا من الأغاني التي قدمها خلال السنوات الماضية.

أغاني تترات المسلسلات

واستهل البرنامج بأداء أغنية تتر مسلسل «الاختيار 2»، وقال إن أول أغنية تتر مسلسل غناها في حياته، كانت مع الموسيقار الكبير عمار الشريعي، والذي نصحه بأن يتقمص شخصية بطل المسلسل أثناء أداء الأغنية لكي يصل الإحساس إلى الجمهور، ولذلك يحاول تقمص شخصية بطل المسلسلات التي يغني «التتر» الخاص به.

تعلم كل أنواع الموسيقى

وأضاف أنه في صغره بدأ حياته بقراءة وتلاوة القرآن، وتعلم القراءة من كبار المشايخ، ولذلك كانت أغاني مثل أغاني أم كلثوم وعبدالوهاب ليست صعبة بالنسبة له، لأن هؤلاء المشايخ لديهم قدرات صوتية كبيرة جدًا، وأكبر من أي مطرب أو مغني، مشددًا على أنه في بداية حياته الفنية تعلم كل أنواع الموسيقى، وكان يحب الاستماع لكل ألوان الغناء، حتى الهندي والإسباني.