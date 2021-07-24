«بتحسن النفسية».. سياحة الخيول على شواطئ الغردقة تتصدر المشهد في أسبوع

تلقى سياحة الخيول على شواطئ مدينة الغردقة السياحية رواجا كبيرًا، في ظل إقبال السائحين من مختلف الجنسيات الأجنبية، وجذبت ممارسة رياضة ركوب الخيول داخل مياه البحر المئات من السائحين الأجانب الزائرين لمدينة الغردقة والسير في مياه البحر على ظهور الخيول.

ولا تتوقف السياحة في الغردقة على سياحة الرحلات البحرية أو سياحة السفاري، وحيث تصدرت سياحة الخيول المشهد في إجازة عيد الأضحى المبارك، وجاءت على رأس البرنامج السياحي لشركات ومكاتب السياحة، نظرًا للإقبال الكبير عليها من المصريين والأجانب والسائحين العرب، خاصة السائحين من الدول العربية من شمال إفريقيا، الذين حرصوا على قضاء إجازة عيد الأضحى في مدينة الغردقة الساحرة، التي أطلق عليها عاصمة السياحة العربية.

سياحة الخيول تتصدر المشهد في إجازة العيد

ويقول محمد الألماني منظم رحلات، صاحب مزرعة خيول، إن السياحة في الغردقة لم تعد قاصرة على الشواطئ والرحلات البحرية، حيث تصدرت سياحة الخيول المشهد في إجازة العيد، ولاقت رواجًا كبيرًا من المصريين من رواد السياحة الداخلية والسائحين العرب والسائحين الأجانب، في ظل البحث عن المتعة والمغامرة في صحاري الغردقة في ركوب الخيل.

ويضيف «الألماني» أن برنامج سياحة الخيول يشمل جولتين إحداهما داخل المياه على شواطئ مدينة الغردقة والأخرى بالصحاري الشاسعة والعودة وقت غروب الشمس والتقاط الصور التذكارية مع الغروب، مؤكدا أن ممارسة هواية ركوب الخيول سواء داخل مياه البحر والسير بها على الشاطئ أو الانطلاق في الصحاري جذبت العديد من السائحين.

وأوضح أنه يتم تدريب الخيول بشكل جيد على السباحة والتحرك داخل مياه البحر والتعود على خط سير وذلك دون الاعتماد على كفاءة وخبرة السائح: «الحصان بيتعود على خط سير لا تخرج عنه خلال الرحلة سواء في الصحاري أو على الشواطئ».

ويؤكد أحمد سيد منسق رحلات سياحة الخيول، أن سياحة الخيول لاقت رواجًا كبيرًا حيث جذبت الكثير من السائحين المصريين من نزلاء السياحة الداخلية أو العرب أو من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية، وانتشرت بنطاق واسع في الغردقة مما جعل شركات السياحة تضع سياحة الخيول ضمن البرامج السياحي والذي يشمل جولتين بالخيول إحداهما بالصحاري وجولة داخل المياه على شواطئ الغردقة.

ويحرص السائحون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة الغردقة.

بينما، تؤكد حكمت جمال مدربة خيول بالغردقة، أن الخيول تتمتع بمواصفات معينة وتخضع لشروط السلامة والتدريب الجيد، مشيرة إلى أن ركوب الخيل يعمل على تحسين النفسية، بالإضافة إلى فوائد حسية حيث يؤثر ركوب الخيل على جميع الجوانب والوظائف الحركية والحسية، وتنشيط الحواس من ‏خلال التغييرات في الإيقاع والسرعة التي يركض بها الحصان، وأيضاً يقلل من التهيج ويحسن المزاج و يعزز الصحة واللياقة البدنية.