عروض فنادق الغردقة للأطفال في العيد: حفلات خاصة و«أنيمشين»

أعدت مجموعة فنادق سياحية بالغردقة عروض خاصة للأطفال احتفالا بأيام عيد الأضحى المبارك، تزامنًا مع توافد الآلاف من العائلات إلى الفنادق السياحية لقضاء إجازة العيد على شواطئ الغردقة، و انتعاش حركة السياحة الداخلية تزامنًا مع زيادة معدلات حركة السياحة الخارجية، وارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل وهي 70 %، حيث تمثل السياحة الداخلية نصف الإشغالات من إجمالي الطاقة الاستيعابية بالفنادق.

أوضح محمد السباعي مدير الأمن الإقليمي لمجموعة فنادق سياحية بالغردقة، أن الفنادق دائمًا تحرص على إرضاء الأطفال برفقة عائلاتهم، مشيرًا إلى أنها أعدت لهم برنامج ترفيهي بمعرفة فرق الأنيميشن وحفلات وعروض خاصة للأطفال ومسابقات ترفيهية على حمامات السباحة والشواطئ المفتوحة، وفقرات خاصة للأراجوز والساحر وتوزيع هدايا عليهم وذلك طوال أيام العيد.

ومن جانبه، أشار عاطف عثمان الخبير السياحي بفنادق البحر الأحمر، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن الفنادق دائمًا تحرص على خلق جو ترفيهي لجذب نزلاء السياحة الداخلية، وأعدت إدارة فندق سياحي مهرجان «الفوم» على الشواطئ وحمامات السباحة في جو صحي باستخدام مدفع الفوم من النوع الكبير، و أضفى ذلك جو سعادة ومرح للنزلاء وأطفالهم الذين حرصوا على قضاء إجازة عيد الأضحى بفنادق مرسي علم.

وفي سياق ذاته، انتعشت عروض شركات السياحة فنادق الغردقة، واستقبلت الفنادق الآلاف من رواد ونزلاء السياحة الداخلية، ووصلت نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 70 % وهي إجمالي الطاقة الاستيعابية المسموح بها للتشغيل طبقآ لقرار مجلس الوزراء مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.