تصميم تامر حسني.. انتقادات لزي فتيات بعثة مصر بطوكيو: لابسين رجالي ليه؟

انتقد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المشاهير، الزي الرسمي للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، وبالأخص زي اللاعبات، حيث ارتدين «بدل رجالي»، مثل باقي أفراد البعثة من اللاعبين الرجال، وأكد المنتقدون للزي أنه كان من الأفضل ارتداء اللاعبات أزياء خاصة بهن، مثل غالبية بعثات الدول الأخرى.

أحمد حسام ميدو يعلق على زي البعثة المصرية

ونشر لاعب كرة القدم السابق أحمد حسام ميدو تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، كتب فيها: «مش عارف ليه البنات في البعثة الأولمبية المصرية لابسين بدل رجالي»، وتبعها بتغريدة أخرى علق خلالها على صورة زي البعثة اليونانية في أولمبياد طوكيو 2020: «ماله لبس اليونانيين؟ البنات لابسين لبس بنات أهو، واعمل للمحجبات بكم طويل ياعم، إنما إيه البنات اللي لابسة بدل رجالي ده؟».

وعلق هاني رمزي، لاعب كرة القدم السابق، على تغريدة «ميدو»، قائلا: «فعلا ليه؟»، في استنكار منه لشكل الزي الرسمي، الذي كان ينبغي أن يكون أنثويا بالنسبة للفتيات من لاعبات البعثة المصرية.

انتقادات لزي البعثة المصرية في طوكيو

وكتب الشاعر وليد عبدالمنعم، في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» قائلا: «دي ملابس البعثة الأولمبية المصرية في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو النهارده، السؤال بقى مين المسؤول العبقري اللي قرر إن بناتنا تلبس البدل الرجالي دي؟!».

وتحدث عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الأمر نفسه، من بينهم، عبدالله غلوش، الذي علق: «طبعا ولادنا شكلهم يفرح طول عمرهم، بس الحقيقة الزي الرسمي للبعثة المصرية تقليدي جدا، مفيش أي حاجة من ريحة مصر، ولو حتى دبوس على عروة الجاكيت، وبعدين نفس زي الشباب هو زي الآنسات مفيش فرق بينهم، معرفش مين اختاره، ومعرفش إيه علاقة تامر حسني بالأزياء عشان أول خط له يكون هو الزي الرسمي للبعثة».

وكذلك قال علي أبوطالب، معلقا: «الاعتراض على شكل البعثة المصرية مش في فكرة لبس بدلة، المبدأ نفسه عادي، لكن تنفيذ وتصميم البدل رديء جدا، ممكن بِدل برضه بس شكلها يبقى ألطف كتير، واختيار ألوان متناسقة، في العموم أمر يمكن تجاوزه خلاص، وبالتوفيق ليهم».

تامر حسني صاحب تصميم زي البعثة المصرية

يذكر أن الزي الرسمي للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو من تصميم الفنان تامر حسني، في أول ظهور لخط الأزياء الإيطالي الخاص به، الذي يحمل اسم «BERROCCI»، حيث كان الإعلان عنه في حفل حضره الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، والسفير الياباني في القاهرة، وأبطال البعثة المصرية.