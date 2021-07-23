تامر حسني يدعم بعثة مصر في طوكيو ويعلن عن مشروع الأزياء الخاص به

حرص الفنان تامر حسني، على توجيه رسالة دعم لبعثة مصر في أولمبياد طوكيو 2020، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «انستجرام»، فضلًا عن الدعاية لأول خط إنتاج أزياء خاصة به والتي يرتديها أفراد البعثة.

تامر حسني لبعثة مصر: هتشرفونا بإذن الله

ونشر الفنان تامر حسني، عبر حسابه على «انستجرام»، مجموعة صور لأفراد بعثة مصر في طوكيو، معلقًا عليها بقوله: «واثق فيكم يا أبطال مصر هتشرفونا بإذن الله».

واستطرد تامر حسني، «وكل الشرف والفخر وأنتم أول من يرتدي أول خط أزياء إيطالي لي في حياتي birocci، وحظ موفق ليكم يا أمل مصر».

تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا في العلمين الجديدة

وفي ثاني أيام عيد الأضحى، أحيا الفنان تامر حسني، حفلًا غنائيًا استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وذلك ضمن موسم الماسة لصيف 2021، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد معه أشهر أغنياته الحديثة والقديمة التي كانت في بدايات مشواره الفني.

تامر حسني في أزمة مع حلا شيحة بسبب فيلم مش أنا

وفاجأ تامر حسني جمهوره خلال الحفل الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة، بغناء أغنية «بحبك» من فيلم «مش أنا»، والتي كانت تسببت في أزمة بينه والفنانة حلا شيحة بطلة الفيلم، التي اعترضت على مشاهدها الرمانسية معه وتبرأت من الفيلم، ووجهت رسائل قاسية للفنان تامر حسني، واتهمته بأنه لم يف بوعده معها عندما طالبته بحذف مشاهدها معها، ورد عليها تامر بتأكيده أن هناك مشاهد حذفت بالفعل، فضلاً عن دهشته من تصرفاتها تجاه الفن والوسط الفني.