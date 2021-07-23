حماقي عن عودة شريهان في «كوكو شانيل»: كأنك مغبتيش

شارك المطرب محمد حماقي، منشورا على حسابه الرسمي بموقع «إنسجرام»، في حب الفنانة الكبيرة شريهان، مشيدا بتوهجها وتألقها في مسرحيتها الأخيرة «كوكو شانيل».

وكتب حماقي، منذ قليل، على «إنستجرام» قائلا: «العيد ما بيكملش غير لما بنشوف الناس اللي بنحبهم وأنا حسيت بده جدا لما اتفرجت علي (كوكو شانيل) كأنك مغبتيش وكأنك عمرك ما نزلتي من على خشبة المسرح.. طول عمرك نجمة كبيرة أوي بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهى البساطة ومنتهى السحر».

واستكمل حماقي كلماته المؤثرة في حب شريهان قائلا: «العيد برجوعك عيدين يا شريهان، شكرا على العمل العظيم ده، وشكرا إنك رجعتي ومن فضلك إوعي تغيبي عننا تاني، وعاوز أشكر كل فريق العمل الجبار اللي اشتغل على عرض مسرحي مصري بمعايير عالمية».

مسرحية «كوكو شانيل» من تأليف مدحت العدل، وإخراج هادي الباجوري، وتجسّد شريهان في المسرحية شخصية «كوكو شانيل»، ويشارك في بطولتها كل من أيمن القيسوني، إنجي وجدان، وعماد إسماعيل.

وتقدم شريهان خلال العرض المسرحي 9 استعراضات غنائية، وقد وضع ألحان المسرحية الملحن إيهاب عبدالواحد، وتمّ الانتهاء منها وتصويرها وتسجيلها عام 2019، ويشهد العرض عودة شريهان مره أخرى للساحة الفنية بعد غياب دام لسنوات عديدة.

جدير بالذكر، أن أول ظهور للفنانة الكبيرة شريهان، بعد فترة غياب طويلة، كان في رمضان الماضي من خلال حملة إعلانية لإحدى شركات الاتصالات، ولافت إعجاب الجمهور، حيث أطلت بشكل مختلف، وجسّدت من خلال الإعلان مدى معاناتها التي شعرت بها خلال السنوات الماضية، بعد تعرضها لحادث سير، وأشاد النقاد وعدد من الجمهور وقتها، بأدائها.