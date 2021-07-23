محافظ سوهاج: لا زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي أو السرفيس
كتب:
خالد الغويط
11:47 م | الجمعة 23 يوليو 2021
محافظ سوهاج
أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أنه لا توجد أي زيادة في تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس والتاكسي، عقب إعلان الزيادة الطفيفة في أسعار البنزين فقط، مع ثبات أسعار السولار والمازوت.
ووجه محافظ سوهاج رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي إدارة المواقف والنقل بالمحافظة، بالتنسيق مع إدارة مرور سوهاج، بتكثيف الجولات الميدانية والمرور على كل المواقف، وخطوط سير مركبات النقل، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة سابقًا من المحافظة، والالتزام بالمسارات وخطوط السير المحددة للسيارات، ووضع ملصق على جميع السيارات يوضح التعريفة، وخط السير.
وشدد محافظ سوهاج على اتخاذ كل الإجراءات القانونية بكل حسم مع المخالفين لتلك القرارات.