تعرف على أسعار البنزين في مصر قبل وبعد الزيادة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، ارتفاع أسعار البنزين الجديدة وهو ما يجعل العديد من الأشخاص يبحثون عن أسعار البنزين في مصر قبل وبعد الزيادة لتحديد قيمة الارتفاع.

وقدرت أسعار البنزين في مصر قبل وبعد الزيادة، بزيادة قدرها 25 قرشا للتر الواحد من البنزين بجميع أنواعه واستقرار وتثبيت أسعار السولار والمازوت.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار البنزين في مصر قبل وبعد الزيادة:

أسعار البنزين في مصر قبل وبعد الزيادة

قررت لجنة التسعير التلقائي رفع أسعار البنزين بنسبة 3% عن الأسعار التي تم تحديدها في أبريل الماضي.

وأعلنت اللجنة المشكلة من قبل وزارة البترول ووزارة المالية برفع أسعار بنزين 80 بقيمة 25 قرشا ليصبح بـ 6.75 بدلا من 6.50، وهي في إطار نسبة الـ10% المتفق عليها من قبل اللجنة في تسعير الوقود.

وارتفعت أسعار البنزين 92 بقيمة 25 قرشا ليصبح سعر اللتر من بنزين 92 هو 8 جنيهات مقابل 7.75.

أما عن بنزين 95 فقد ارتفع ووصل إلى 9 جنيهات للتر بدلا من 8.75 جنيه للتر، واستقرت أسعار المازوت المحلية عند 3900 جنيه للطن.

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن لجنة التسعير التلقائي للوقود اتخذت قرارا بتثبيت أسعار السولار على الرغم من ارتفاع أسعار خام برنت العالمية، والتي تؤثر بشكل أساسي في سعر السولار.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن قرار التثبيت لأسعار السولار جاء مراعاةً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد والمواطنين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وكذلك الظروف المعيشية والاقتصادية.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة ثبتت أسعار السولار عند 6.75 جنيه للتر، نظرا لأن سعر السولار يؤثر على جميع فئات المواطنين، حيث إنه إذا ارتفعت أسعار السولار كانت سترتفع أسعار المواصلات العامة، وكذلك القطارات التي تستخدم السولار في حركتها وتشغيلها، وكذلك ارتفاع الأطعمة نظرا لارتفاع السولار الذي يستخدم كوقود للسيارات النقل.