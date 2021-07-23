كرمها الرئيس.. فتاة التروسيكل ترسم الابتسامة على وجوه أطفال الأقصر

لم تمر سوى أيام قليلة على حضورها مؤتمر «حياة كريمة» ولقائها للمرة الثانية بالرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا وعادت مروة الجهلان أو «فتاة التروسيكل» كما تعرف إعلاميا؛ لترسم الابتسامة على وجوه الأطفال في عيد الأضحى من خلال تخصيص سيارتها لتوصيلهم للمنتزهات والحدائق بالمجان.

مروة التى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عام ونصف تقريبا باعتبارها نموذجا مشرفا للفتاة المصرية التي تكافح من أجل أسرتها من خلال عملها على تروسيكل، فتحت لها أبواب القدر من خلال إهداء حزب «مستقبل وطن» سيارة صغيرة لها فضلا عن عدة هدايا أخرى من مؤسسات وأفراد.

وعقب تسلمها السيارة قررت مروة الجهلان تخصيص جزء من وقتها لتوصيل المرضى، وتوصيل الأطفال للمنتزهات والحدائق العامة خلال فترة العيد وكتابة شعار تحيا مصر على واجهه السيارة.

وتقول مروة الجهلان لـ«الوطن» إنها منذ سنوات وخلال عملها على تروسيكل كانت تقوم بخدمة أهل منطقتها فى البر الغربي بالأقصر وبعد تسلم السيارة كثفت هذه الخدمات لتشمل الأطفال والعجائز وبعض الخدمات العامة للقرية.

وأضافت: على مدار أيام عيد الأضحى المبارك ومنذ الساعات الأولى للصباح اقوم بتوصيل الاطفال إلى المنتزهات والحدائق العامة والى كورنيش النيل لرسم الابتسامة على وجوههم وإدخال البهجة والفرح والسرور في قلوبهم.

ووجهت الجهلان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حفاوته واستقباله لها مشيرة إلى أن أبناء الأقصر أطلقوا عليها «مروة السيسي» وهو اسم يفرحنى واتشرف به كثيرا.